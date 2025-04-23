ماتيوس نونيز: هدفي ضد فيلا جاء في توقيت مثالي.. ونستهدف كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء، 23 أبريل 2025 - 12:02

كتب : FilGoal

ماتيوس نونيز

أعرب ماتيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي عن سعادته الغامرة بتسجيل الهدف الذي قاد فريقه لفوز ثمين وقاتل على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وسجل نونيز هدفا قاتلا ليقود سيتي للفوز على حساب ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الوقت بدل الضائع، ليقترب أكثر من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال ماتيوس نونيز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان هدفا مهما للغاية جاء في توقيت مثالي، لم يكن ليأتي في وقت أفضل من ذلك، كانت الاحتفالات مذهلة".

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وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة للغاية أمام خصم قوي. دخلنا المباراة بعقلية الفوز، وتمكنا من تحقيق ذلك".

وأكمل البرتغالي "سنرى في نهاية الموسم مدى أهمية هذه النقاط الـ3. كل مباراة الآن تُعد حاسمة، وسنسعى للفوز في كل مواجهة متبقية".

ويستعد سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وتابع لاعب سيتي "سنحاول تحقيق الفوز على نوتنجهام فورست بالطبع، نرغب في رفع الكأس".

وأتم "إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا. نسعى للفوز في نصف النهائي وبلوغ النهائي، نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".

الفوز الثمين على أستون فيلا رفع رصيد سيتي إلى 61 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

وأصبح الفريق قريبا من تأمين مكانه في دوري الأبطال الموسم المقبل، ضمن الـ5 الأوائل.

بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 57 نقطة في المركز السابع.

وشارك عمر مرموش في المباراة كاملة ومرر الكرة التي سجل منها برناردو سيلفا الهدف الأول.

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قبل أن يتعادل ماركوس راشفورد سريعا من ركلة جزاء.

لكن الهدف الذي سجله ماتيوس نونيز في الدقيقة 94 حصد النقاط الـ3 لسيتي.

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