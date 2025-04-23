تقييم مرموش أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك أستون فيلا لكن فريقه حقق فوزا قاتلا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام أستون فيلا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان الشاب نيكو أورايلي بمتوسط تقييم بلغ 7.9 درجة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي ولعبها حتى النهاية.

ومنعه إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا من التسجيل في فرصة خطيرة.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 16 مباراة، بواقع 11 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 7 أهداف بقميص السماوي وصنع هدفا.

كما مرر كرة الهدف الأول أمام أستون فيلا لزميله برناردو سيلفا لكن تدخل المدافع مع الكرة جعلها لا تحتسب له كتمريرة حاسمة.