تقرير: الوداد يتفاوض مع كيروش لقيادته في كأس العالم للأندية

ذكرت جريدة المنتخب المغربية أن نادي الوداد سيفتح خط التفاوض مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من أجل تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وتحوم الشكوك حول إمكانية استمرار المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مع الفريق المغربي في الأسابيع المقبلة.

وأوضح التقرير أن الوداد سيتفاوض مع المدرب البرتغالي حول إمكانية تدريبه للفريق في كأس العالم للأندية خلفا لموكوينا.

وأضاف التقرير أن هشام أيت منا رئيس نادي الوداد سيسافر قريبا لفرنسا للقاء مع وكيل أعمال كيروش للتفاوض معه.

في يناير الماضي كان كيروش قريبا من قيادة منتخب تونس، لكن المفاوضات باءت بالفشل.

وكان كيروش قد وصل إلى تونس من أجل إتمام مفاوضاته مع الاتحاد التونسي لكرة القدم.

لكن بعدها كشفت صحيفة الشروق التونسية أن السبب وراء فشل المفاوضات مع كيروش هو الخلاف على المقابل المادي.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر قبل الرحيل لعدم الصعود لكأس العالم 2022.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

كما قاد كيروش منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا وإيران، بالإضافة إلى ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.