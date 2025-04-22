أبولا: 5 ملايين يورو قد تدفع بـ ليفربول لإبقاء نونيز على مقاعد البدلاء
الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 20:39
كتب : FilGoal
ينتظر نادي بنفيكا الحصول على 5 ملايين يورو من ليفربول في حالة مشاركة داروين نونيز كأساسي في أي مباراة مقبلة بالدوري الإنجليزي.
وذلك وفقا لبنود التعاقد بين الطرفين الذي يعود لصيف 2022، حسبما كشفت جريدة أبولا البرتغالية.
نونيز شارك كأساسي حتى الآن في 49 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.
وسيتعين على ليفربول دفع 5 ملايين يورو إضافية لبنفيكا كإضافات عندما يبدأ اللاعب الأوروجواياني مباراته الـ50 في الدوري الإنجليزي.
ولم ينل نونيز ثقة أرني سلوت المدير الفني الجديد لليفربول هذا الموسم، وجلس على مقاعد البدلاء في معظم فترات الموسم.
وشارك نونيز في 42 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، وكان معظمها كبديل.
وسجل الدولي الأورجوياني 7 أهداف وصنع 7.
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