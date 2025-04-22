خبر في الجول - تأكد جاهزية وسام أبو علي لمواجهة صنداونز

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 20:32

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي - الأهلي ضد طلائع الجيش

تأكدت جاهزية وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمواجهة فريق صنداونز ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في جنوب إفريقيا.

وغاب وسام أبو علي عن قائمة مواجهة الذهاب خوفا من المجازفة بإصابة اللاعب، وخاض تدريبات تأهيلية في جنوب إفريقيا.

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وعلم FilGoal.com أن الاختبار الطبي كشف جاهزية وسام أبو علي لمواجهة الإياب ضد صنداونز.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز ضمن منافسات إياب نصف النهائي في تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويعاني وسام أبو علي من الغياب عن التهديف خلال الفترة الأخيرة.

وخاض وسام 22 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات خلال الموسم الجاري.

وساهم وسام في 9 أهداف إذ سجل سبعة وصنعة اثنين آخرين.

ولعب وسام أبو علي 9 مباريات مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي وسام أبو علي
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