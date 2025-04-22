أرتيتا: إصابة ساكا ليست خطيرة

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال ضد فولام

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال مستجدات إصابة لاعبه بوكايو ساكا.

وأصيب ساكا في فوز أرسنال على إبسويتش تاون 4-0 يوم الأحد ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في تصريحات للصحفيين: "علينا أن ننتظر كيف يظهر ساكا في تدريبات الثلاثاء، ولكن لا يوجد شيء خطير".

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وأضاف المدرب الإسباني "إذا أردنا الاستعانة بساكا أمام كريستال بالاس يوم الأربعاء ستكون هناك فرصة جيدة".

ويحل كريستال بالاس ضيفا على المدفعجية ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي مساء الأربعاء.

وتابع أرتيتا "الدفع بالبدلاء أمام كريستال بالاس؟ لا يمكنني التفكير بهذه الطريقة، في حالة جاهزية أي لاعب فيجب عليه اللعب".

وخرج ساكا مصابا في الشوط الثاني متأثرا بتدخل عنيف من ليف ديفيز لاعب إبسويتش الذي تحصل على بطاقة حمراء.

وكان بوكايو قد عاد مؤخرا من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب لأكثر من 3 أشهر.

سيحاول أرسنال الحفاظ على نجمه قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بوكايو ساكا أرسنال
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