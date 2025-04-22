تقرير: رغم الاهتمام الفرنسي واتحاد جدة.. نهضة بركان يحدد سعر بيع نجمه

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

أيوب خيري - نهضة بركان

حدد نهضة بركان المغربي سعر بيع أيوب خيري نجم وسط الفريق وسط اهتمامات الأندية الخارجية.

أيوب خيري

النادي : نهضة بركان

نهضة بركان

وانضم أيوب خيري إلى نهضة بركان من شباب الرجاء في صيف 2021 ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2027.

وكشف موقع أفريكا فوت عن جذب لاعب وسط نهضة بركان اهتمام العديد من الأندية الكبرى خارج المغرب.

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وأشار التقرير إلى رغبة ناديي مونبيلييه ولو هافر في فرنسا بجانب اتحاد جدة في السعودية وتقديم عروض جادة لضم أيوب خيري.

وأوضح التقرير أن نهضة بركان حدد سعرا مبدئيا بـ 5 ملايين دولار من أجل بيع اللاعب.

وحسم أيوب خيري لقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخ نهضة بركان قبل خمس جولات من النهاية.

كما قطع نهضة بركان شوطا نحو نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان نهضة بركان قد تغلب على شباب قسنطينة بأربعة أهداف دون مقابل في ذهاب نصف النهائي.

ولعب أيوب خيري 34 مباراة مع نهضة بركان هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في 10 أهداف.

وسجل أيوب خيري 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

الكونفدرالية نهضة بركان أيوب خيري
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