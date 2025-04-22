مدافع سيتي: المنافسة على التأهل لدوري الأبطال ستكون حامية

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 17:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ليستر سيتي

يعتقد روبن دياش مدافع مانشستر سيتي أن معركة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ستكون حامية الوطيس.

ويلعب مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ضمن الجولة 34 يوم الثلاثاء في مباراة مرتقبة في هذا الصراع.

وقال روبن دياش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ستكون المنافسة على التأهل لدروي الأبطال حامية، وفي النهاية سيحسمها من يرغب في التأهل أكثر".

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وأضاف "نعلم أن المنافسة لن تكون سهلة، لكننا نناضل من أجل هذا التأهل، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

وتابع البرتغالي "لم يكن هذا أفضل موسم لنا على العديد من المستويات، لكننا نتعلم الدروس ونتطلع إلى المستقبل".

ويسعى رفاق عمر مرموش لإنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، وبالتالي ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتتبقى 5 مباريات فقط على نهاية الموسم.

إذ يلعب مانشستر سيتي ضد كل من: أستون فيلا (داخل) - وولفرهامبتون (داخل) - ساوثامبتون (خارج) - بورنموث (داخل) - فولام (خارج).

روبن دياش مانشستر سيتي
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