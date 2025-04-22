مدرب صنداونز: تمركز الأهلي في الملعب كان صعبا.. وقادرون على الحسم في القاهرة

يثق ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز في قدرة فريقه على التأهل إلى نهائي دوري ابطال إفريقيا رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

ويحل صنداونز ضيفا على الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز في تصريحات للصحفيين : "جربنا طرقا مختلفة أمام الأهلي، وحاولنا إيجاد المساحات، وكنا نعلم أن المباراة ستكون متكافئة".

وأضاف "تمركز الأهلي في الملعب كان صعبا للغاية، لأنه اعتمد على 4 مدافعين في وسط الملعب، ودافع بخط من 6 لاعبين في أغلب الأوقات".

وشدد "لم نسجل في الذهاب، ولكننا على أهبة الاستعداد، وأعتقد أننا قادرون على حسم المباراة في القاهرة".

وأتم "الأهلي وصنداونز أفضل فريقين في إفريقيا، أحدهما سيتأهل والآخر سيعاني، أتمنى أن نكون أقوياء بما يكفي لتحقيق الانتصار".

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز ضمن منافسات إياب نصف النهائي في تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

في المقابل يستصيف بيراميدز نظيره أورلاندو بايرتس في النصف النهائي الآخر بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.