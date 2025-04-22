دي لا فوينتي يتحدث عن عدم استدعاء إيسكو وجافي لـ إسبانيا

الثلاثاء، 22 أبريل 2025 - 15:11

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

تحدث لويس دي لا فوينتس المدير الفني لـ إسبانيا عن عدم استدعاء إيسكو لاعب ريال بيتيس وجافي لاعب وسط برشلونة لمنتخب إسبانيا.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات نقلتها آس: "استدعاء إيسكو وجافي إذا أقيم كأس العالم غدا؟ هذا ليس موضوعا للحديث فيه، أنا لا أتحدث إلا عن الواقع، الفرضيات ليست لها قيمة في كرة القدم".

وأضاف "الوضع متغير باستمرار، لذا أنتظر حتى اللحظة الأخيرة كي أتخذ قراري بشأن ضم اللاعبين".

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وكشف المدرب الإسباني عن الميزة الأكبر في لامين يامال لاعب برشلونة قائلا: "أكثر ما يثيرني بشأن يامال هو قدرته على التطور باستمرار في سن الـ17".

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب إسبانيا منافسه الفرنسي في دور نصف النهائي يوم 5 يونيو المقبل على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت.

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