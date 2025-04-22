رومانو: مانشستر يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع ماتيوس كونيا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بالانتقالات عن وجود مفاوضات بين مانشستر يونايتد وماتيوس كونيا لاعب ولفرهامبتون.

وفقا لرومانو فإن مانشستر يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع المهاجم البرازيلي وهو الأقرب للانتقال إليه حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار رومانو إلى أن مانشستر يونايتد قد عقد اجتماعا مبدئيا مع ممثلي اللاعب للحديث عن البنود الشخصية وجاءت إيجابية.

ويتواجد شرطا جزائيا في عقد اللاعب مع ولفهامبتون مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني وهو ما يستعد مانشستر يونايتد لتفعيله بعد الاتفاق مع اللاعب.

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل بعد الموسم السيء الذي يمر به الفريق حاليا.

صاحب الـ 25 عاما انضم لولفرهامبتون قادما من أتليتكو مدريد في 2023.

وشارك كونيا في 31 مباراة منذ بداية الموسم بقميص ولفرهامبتون وسجل 16 هدفا وصنع 4 أهداف.