روميرو: أتمنى اللعب في الدوري الإسباني

شدد كريستيان روميرو لاعب توتنام على رغبته في اللعب بالدوري الإسباني.

كريستيان روميرو النادي : توتنام هوتسبر

وقال روميرو في تصريحات لشبكة لوس إيدول: "مستقبلي؟ نحن في نصف نهائي الدوري الأوروبي وأريد إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن ثم سنرى".

وتابع "أريد اللعب بالدوري الإسباني لكي أكون قد شاركت في جميع الدوريات الكبرى".

وسبق لروميرو اللعب في أتالانتا ويوفنتوس بالدوري الإيطالي عقب الانتقال لأوروبا من الأرجنتين.

ويتبقى موسمين في عقد روميرو مع توتنام.

صاحب الـ 26 عاما انضم للفريق الإنجليزي قادما من أتالانتا في عام 2022.

وشارك روميرو بقميص توتنام منذ بداية الموسم في 23 مباراة وتمكن من تسجيل هدف.

ويلتقي توتنام مع بودو جليمت النرويجي في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

بينما يحتل الفريق المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة.