3 على 5.. موقف صراع دوري الأبطال في إنجلترا والمباريات المتبقية

تغلب نوتنجهام فورست على توتنام 2-1 في الجولة 33 لينقض على المركز الثالث ويشعل صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول حسم مقعده بالفعل ويحتاج 3 نقاط لحسم الدوري دون النظر لنتائج أخرى، وينحصر الصراع بشكل رئيسي من المركز الثاني إلى السابع.

أرسنال يحتاج إلى 6 نقاط عمليا للخروج من المعادلة، لينحصر الصراع بشكل رئيسي بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي ونوتنجهام فورست وتشيلسي وأستون فيلا.

خامس إنجلترا أقرب للتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بفضل أداء فرقه في المسابقات الأوروبية، حيث يتواجد 4 فرق في نصف نهائي البطولات الـ3، وهم أرسنال في نصف نهائي دوري الأبطال، وتشيلسي في نصف نهائي دوري المؤتمر، ومانشستر يونايتد وتوتنام في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وبذلك يمكن لـ 3 فرق من الخماسي المتصارع التأهل مباشرة من الدوري، ويمكن لإنجلترا أن تحظى بسادس في دوري الأبطال، إن فاز مان يونايتد أو توتنام بالدوري الأوروبي.

كل أطراف الصراع لديهم ارتباطات أخرى عدا نيوكاسل يونايتد بطل كأس الرابطة، الذي لا يملك أي منافسات متبقية سوى مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال ينافس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يواجه باريس سان جيرمان، وكذلك يتواجد تشيلسي في نصف نهائي دوري المؤتمر حيث يلاقي ديورجاردن السويدي.

أما نوتنجهام ومانشستر سيتي فيصطدمان سويا في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يلعب أستون فيلا أمام كريستال بالاس في الدور ذاته.

جدول الترتيب الحالي:

1- ليفربول: 79 نقطة (تأهل)

2- أرسنال: 66 نقطة

3- نوتنجهام فورست: 60 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد: 59 نقطة

5- مانشستر سيتي: 58 نقطة

6- تشيلسي: 57 نقطة

7- أستون فيلا: 57 نقطة

مباريات الفرق المتبقية:

أرسنال: كريستال (داخل) - بورنموث (داخل) - ليفربول (خارج) - نيوكاسل (داخل) - ساوثامبتون (خارج)

نيوكاسل: إبسويتش (داخل) - برايتون (خارج) - تشيلسي (داخل) - أرسنال (خارج) - إيفرتون (داخل)

مانشستر سيتي: أستون فيلا (داخل) - وولفرهامبتون (داخل) - ساوثامبتون (خارج) - بورنموث (داخل) - فولام (خارج)

تشيلسي: إيفرتون (داخل) - ليفربول (داخل) - نيوكاسل (خارج) - مانشستر يونايتد (داخل) - نوتنجهام (خارج)

نوتنجهام: برينتفورد (داخل) - كريستال (خارج) - ليستر (داخل) - وست هام (خارج) - تشيلسي (داخل)

أستون فيلا: مانشستر سيتي (خارج) - فولام (داخل) - بورنموث (خارج) - توتنام (داخل) - مانشستر يونايتد (خارج)