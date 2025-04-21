عاد للانتصارات والثالث.. نوتنجهام يضرب توتنام ويشعل صراع الأبطال

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

ماتياس تيل - توتنام ضد نوتينجهام فورست

تغلب نوتنجهام فورست على مضيفه توتنام هوتسبر بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فورست سريعا بهدف إليوت أندرسون بعد تمريرة من نيكولاس دومينيجيز في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 10 أضاف كريس وود الهدف الثاني ولكن تم إلغاؤه بالعودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل. وسجل وود مجددا بصناعة أنتوني إيلانجا في الدقيقة 16 ليحتسب الهدف هذه المرة.

أخبار متعلقة:
توتنام وأتليتك بلباو إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي رقم مميز لـ أيت نوري في فوز ولفرهامبتون على توتنام.. وتشيلسي يتعادل مع إبسويتش أول الهابطين.. توتنام يفوز على ساوثامبتون ويرسله لـ الدرجة الأولى هدف هنا وهدفان أخذتهما تقنية الفيديو.. تشيلسي يسقط توتنام في ليلة عودة جاكسون

وأخيرا قلص البرازيلي ريتشارليسون الفارق في الدقيقة 87، بعد تمريرة من الظهير الإسباني بيدرو بورو.

الفوز الأول لنوتنجهام في آخر 3 مباريات بعد خسارتين متتاليتين، رفع رصيده إلى 60 نقطة ليسترد المركز الثالث. بينما تجمد رصيد توتنام عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.

توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
3 على 5.. موقف صراع دوري الأبطال في إنجلترا والمباريات المتبقية عاد سريعا.. بيرنلي يفوز على شيفيلد ويصعد للدوري الإنجليزي رفقة ليدز فان دايك: لم أتفاوض مع أي ناد آخر سوى ليفربول.. وأرنولد مهم لنا نقطة على الصعود.. ليدز يهزم ستوك بسداسية ويقترب من الدوري الإنجليزي جوارديولا: مواجهة أستون فيلا بمثابة نهائي كافو يختار من يستحق الكرة الذهبية بين صلاح ورافينيا تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 33 جولة تقييم صلاح أمام ليستر سيتي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
كرة طائرة - الفوز الثاني.. الأهلي يهزم الحرس الجمهوري الكونغولي في بطولة إفريقيا ساعة | كرة طائرة
خبر في الجول - بيراميدز يعترض على موعد نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
3 على 5.. موقف صراع دوري الأبطال في إنجلترا والمباريات المتبقية ساعة | الدوري الإنجليزي
عاد للانتصارات والثالث.. نوتنجهام يضرب توتنام ويشعل صراع الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد حمدي جاهز للمشاركة والقرار في يد الجهاز الفني 2 ساعة | الدوري المصري
انتصار مثير.. اتحاد جدة يفوز على الاتفاق ويبتعد بالصدارة 2 ساعة | سعودي في الجول
وكيله: هذه حقيقة خروج بيسيرو من فندق إقامته بسبب المصاريف.. ومنزعج لخسارة زيزو 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: من المرجح إقالة كونسيساو.. وموقف فيليكس من الاستمرار في ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - زيزو يحرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان 2 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 3 انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو