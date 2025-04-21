عاد للانتصارات والثالث.. نوتنجهام يضرب توتنام ويشعل صراع الأبطال

تغلب نوتنجهام فورست على مضيفه توتنام هوتسبر بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فورست سريعا بهدف إليوت أندرسون بعد تمريرة من نيكولاس دومينيجيز في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 10 أضاف كريس وود الهدف الثاني ولكن تم إلغاؤه بالعودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل. وسجل وود مجددا بصناعة أنتوني إيلانجا في الدقيقة 16 ليحتسب الهدف هذه المرة.

وأخيرا قلص البرازيلي ريتشارليسون الفارق في الدقيقة 87، بعد تمريرة من الظهير الإسباني بيدرو بورو.

الفوز الأول لنوتنجهام في آخر 3 مباريات بعد خسارتين متتاليتين، رفع رصيده إلى 60 نقطة ليسترد المركز الثالث. بينما تجمد رصيد توتنام عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.