نقطة على الصعود.. ليدز يهزم ستوك بسداسية ويقترب من الدوري الإنجليزي

اقترب ليدز يونايتد أكثر من العودة إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل وذلك بعدما فاز على ستوك سيتي في الجولة 44 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وفاز ليدز على ستوك بسداسية دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 94 في الصدارة بفارق 3 نقاط عن بيرنلي صاحب المركز الثاني.

وبفارق 8 نقاط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث والذي يمتلك 86 نقطة ويتبقى له مباراة.

ويحتاج ليدز يونايتد إلى الحصول على نقطة واحدة من آخر مباراتين له في الدوري أو تعثر شيفيلد يونايتد ليتأهل رسميا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز على ستوك سيتي بسداسية شهد تألق المهاجم الهولندي جويل بيرو الذي سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" ليعتلي صدارة الهدافين برصيد 19 هدفا.

وكان ليدز يونايتد هبط من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويقترب من العودة بعد موسم واحد.

وتأكد هبوط ساوثامبتون وليستر سيتي من الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ويقترب إبسويتش تاون من اللحاق بهما.