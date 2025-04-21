نقطة على الصعود.. ليدز يهزم ستوك بسداسية ويقترب من الدوري الإنجليزي

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 18:34

كتب : FilGoal

جويل بيرو مهاجم ليدز يونايتد

اقترب ليدز يونايتد أكثر من العودة إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل وذلك بعدما فاز على ستوك سيتي في الجولة 44 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وفاز ليدز على ستوك بسداسية دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 94 في الصدارة بفارق 3 نقاط عن بيرنلي صاحب المركز الثاني.

وبفارق 8 نقاط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث والذي يمتلك 86 نقطة ويتبقى له مباراة.

أخبار متعلقة:
دوري NBA – فوز بوسطن وجولدن ستيت وأوكلاهوما في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية مؤتمر فليك: نستطيع هزيمة أي فريق في هذه الحالة.. ومباراة سيلتا جرس إنذار جوارديولا: مواجهة أستون فيلا بمثابة نهائي

ويحتاج ليدز يونايتد إلى الحصول على نقطة واحدة من آخر مباراتين له في الدوري أو تعثر شيفيلد يونايتد ليتأهل رسميا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز على ستوك سيتي بسداسية شهد تألق المهاجم الهولندي جويل بيرو الذي سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" ليعتلي صدارة الهدافين برصيد 19 هدفا.

وكان ليدز يونايتد هبط من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويقترب من العودة بعد موسم واحد.

وتأكد هبوط ساوثامبتون وليستر سيتي من الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ويقترب إبسويتش تاون من اللحاق بهما.

ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فان دايك: لم أتفاوض مع أي ناد آخر سوى ليفربول.. وأرنولد مهم لنا جوارديولا: مواجهة أستون فيلا بمثابة نهائي كافو يختار من يستحق الكرة الذهبية بين صلاح ورافينيا تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 33 جولة تقييم صلاح أمام ليستر سيتي من الصحف الإنجليزية سلوت: صلاح سجل كثيرا لكنه أهدر بعض الفرص ضد ليستر سيتي تتويج محتمل خارج الملعب.. ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي أرنولد: هدفي ضد ليستر كان أحد أفضل لحظاتي مع ليفربول.. ونعيش أوقات مميزة
أخر الأخبار
الأولمبية الدولية ترد على وزارة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل القانون 5 دقيقة | رياضات أخرى
فان دايك: لم أتفاوض مع أي ناد آخر سوى ليفربول.. وأرنولد مهم لنا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
المدير التنفيذي لـ ليفركوزن: لن نكون عقبة أمام تشابي ألونسو إذا أراد الرحيل 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يواجه باتشوكا وديا استعدادا لكأس العالم للأندية 40 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - زيادة الحمل البدني بعد الراحة السلبية وعودة ثنائي الأبيض 48 دقيقة | الدوري المصري
نقطة على الصعود.. ليدز يهزم ستوك بسداسية ويقترب من الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - خسارة الترسانة وطنطا والمنصورة.. ومنتخب السويس يفوز في صراع الهبوط ساعة | القسم الثاني
عودة الجفالي من الإصابة ومشاركته في تدريبات الفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - زيزو يحرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان 2 انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 4 مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو