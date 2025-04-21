جوارديولا: مواجهة أستون فيلا بمثابة نهائي

وصف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مواجهة الفريق ضد أستون فيلا بالمباراة النهائية.

ويحل أستون فيلا ضيفا على سيتي ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وقال بيب في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد مباراة أستون فيلا بمثابة نهائي. وبعدها ستكون مواجهة ولفرهامبتون مباراة نهائية أخرى، لأن كل نقطة وكل مباراة مهمة".

وأضاف "أستون فيلا منافس قوي على التأهل لدوري أبطال أوروبا، أعجبت للغاية بما قدمه فريق الذئاب في كلتا مباراتيه ضد باريس سان جيرمان".

وتابع "نحن بحاجة إلى مشجعينا لأنني أعتقد أنهم يريدون ظهورنا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مرة أخرى".

وأردف "نأمل أن يتمكنوا من مساعدتنا منذ الدقيقة الأولى، أحيانًا نتهاون، وأحيانًا لا نلعب جيدًا. الآن نحن بحاجة إليهم، نحتاجهم بشدة لدعمنا".

ويحتل سيتي المركز الرابع برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا صاحب المركز السابع.

وواصل الإسباني "لا أعتقد أن سيتي بحاجة إلى قلب دفاع جديد مع عودة المصابين وضم لاعبين شابين في يناير الماضي، ولكن سنرى".

وأتم "السبب الوحيد لعدم مشاركة جيريمي دوكو مؤخرا هو عدم اعتمادنا على الأجنحة في الهجوم، نهاجم بظهيرين على الأطراف ولاعبين في الوسط لكن جيريمي في الثلث الأخير من الملعب مذهل".

يذكر أن الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا سيشهد مشاركة الـ5 الأوائل بالدوري الإنجليزي.