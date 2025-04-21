تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 33 جولة

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لعقده مع ليفربول

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي في الوقت الذي يقود فيه فريقه لتقديم مستويات مميزة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجمين خلال الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 33 جولة من الموسم.

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أكثر من سجل

1- محمد صلاح (27 هدفا)

2- إيرلينج هالاند (21 هدفا)

2- ألكسندر إيزاك (21 هدفا)

4- كريس وود (18 هدفا)

4- بريان مبيومو (18 هدفا)

أكثر من صنع

1- محمد صلاح (18 هدفا)

2- جاكوب ميرفي (11 هدفh)

3- بوكايو ساكا (10 أهداف)

3- أنطون روبنسون (10 أهداف)

3- ميكيل دامسجارد (10 أهداف)

6- برونو فيرنانديز (9 أهداف)

6- سون هيونج مين (9 أهداف)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- محمد صلاح (9 أهداف)

2- جاستن كوليفرت (6 أهداف)

3- بريان مبيومو (5 أهداف)

3- جواو بيدرو (5 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- إرلينج هالاند (58 تسديدة)

2- محمد صلاح (57 تسديدة)

3- كول بالمر (46 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (116 تسديدة)

1- أنطوان سيمينيو (116 تسديدة)

3- كول بالمر (115 تسديدة)

4- إرلينج هالاند (102 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي

صلاح واحد من 26 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ33.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها 3 مرات

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

وفي الموسم التالي تقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

كما تقاسمها مع سون هيونج مين مهاجم توتنام في موسم 2021-2022 برصيد 23 هدفا، وذلك قبل أن يحصدها هالاند في الموسمين الأخيرين.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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