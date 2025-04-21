ارتبط اسمه بـ الأهلي.. المنتخب المغربية: اتجاه في الرجاء لتأجيل بيع بلعمري

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

يوسف بلعمري - الرجاء

يتجه نادي الرجاء المغربي في تأجيل رحيل يوسف بلعمري ظهير أيسر الفريق.

ويأتي ذلك بسبب قرار عبد الله بيرواين رئيس نادي الرجاء بتقديم استقالته وانتخاب رئيس جديد العام المقبل.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن بيرواين يرفض بيع اللاعب في الوقت الحالي وتأجيل بيع عقد أي لاعب لحين انتخاب رئيس جديد.

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وينقسم أعضاء مجلس إدارة الرجاء حول موقف بلعمري خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ومن جانبه يرفض بلعمري تجديد تعاقده مع الرجاء ويرغب في تغيير الأجواء بعد الفترة التي قضاها مع الرجاء.

وكانت تقارير قد ربطت بين يوسف بلعمري والانتقال إلى الأهلي في ظل بحث المارد الأحمر عن ظهير أيسر مع اقتراب رحيل كل من يحيى عطية الله وعلي معلول.

وانضم بلعمري من الفتح الرباطي إلى الرجاء في صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

وخاض بلعمري 28 مباراة هذا الموسم مع الرجاء في مختلف المسابقات.

وساهم بلعمري في 6 أهداف إذ نجح في تسجيل هدف وصناعة 5 آخرين.

الأهلي الرجاء يوسف بلعمري
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