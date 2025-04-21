بيان من الزمالك بشأن أنباء علاقة النادي مع زيزو

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الأنباء المتداولة حول علاقة النادي بلاعب الفريق أحمد زيزو.

وينقطع أحمد زيزو عن تدريبات الزمالك منذ استبعاده من قائمة مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وجاء بيان نادي الزمالك كالآتي:

"نظرا لكثرة تداول الأخبار والأحاديث الإعلامية المتعلقة بعلاقة نادي الزمالك مع لاعبه أحمد مصطفى "زيزو"، والإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف".

"يُعلن نادي الزمالك عدم مسؤوليته عن أي أخبار يتم تداولها بهذا الشأن، سوى الصادرة رسميا من النادي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمركز الإعلامي فقط".

"وحرصا من نادي الزمالك على التعامل مع الأخبار من مصادرها الرسمية، فإن النادي يهيب بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات وتقارير لا أساس لها من الصحة منها للمزيد من الجدل وإثارة الجماهير".

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وكان الزمالك قدر أرسل خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

وأعلن الزمالك في بيان في وقت سابق عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

قبلها كشف مصدر من النادي الأبيض عن استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في كأس الكونفدرالية، بعد علم مسؤولي النادي بتوقيعه للأهلي منذ 12 مارس.