معين الشعباني: نهضة بركان لم يحسم تأهله لنهائي الكونفدرالية رغم الرباعية

الإثنين، 21 أبريل 2025 - 12:28

كتب : FilGoal

معين الشعباني مدرب نهضة بركان في المؤتمر الصحفي

شدد معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان أن الفريق لم يحسم التأهل إلى نهائي الكونفدرالية رغم الفوز الكبير في نصف النهائي.

وتغلب نهضة بركان على شباب قسنطينة الجزائري بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكشف الشعباني في المؤتمر الصحفي: "كنت قلقا قبل مواجهة شباب قسنطينة من الجانب البدني للاعبين، لكن الفريق حافظ على إيقاعه حتى نهاية المباراة".

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وتابع "التأهل للنهائي لم يُحسم بعد فهناك مباراة عودة، واحترام المنافس شيء لا يمكن تجاهله".

وشدد "أطالب اللاعبين بخوض مباراة الإياب بنفس الروح والعزيمة لحسم التأهل للنهائي".

واختتم الشعباني تصريحاته "الفوز برباعية يعكس مستوى التحضير الجيد والانضباط الكبير للاعبين".

وعلى الجانب الآخر فاز سيمبا التنزاني في ذهاب نصف النهائي على حساب ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل.

الكونفدرالية نهضة بركان معين الشعباني
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