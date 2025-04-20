الكونفدرالية - نهضة بركان يفوز على شباب قسنطينة برباعية في ذهاب نصف النهائي

فاز نهضة بركان على منافسه شباب قسنطينة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأحرز الأهداف كل من أسامة المليوي (2) ويوسف مهري وبول باساني.

وحقق مهري رقما قياسيا بتسجيله الهدف الأسرع في تاريخ البطولة بعد 13 ثانية فقط من بداية المباراة.

ووضع نهضة بركان بهذه النتيجة قدما في نهائي البطولة.

إذا تمكن نهضة بركان من الوصول للنهائي، سيكون النهائي الثاني على التولي له، إذ هزم من الزمالك في الموسم الماضي.

وافتتح مهري التسجيل بعد 13 ثانية من صناعة المليوي.

وفي الدقيقة 21 ضاعف باساني الفارق من صناعة أيوب خيري.

وأحرز المليوي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 54، واختتم اللاعب تألقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويتولى معين شعباني تدريب نهضة بركان، إذ درب من قبل المصري البورسعيدي.

وحقق نهضة بركان بطولة الدوري المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد الموافق 27 أبريل.