أرنولد: هدفي ضد ليستر كان أحد أفضل لحظاتي مع ليفربول.. ونعيش أوقات مميزة

الأحد، 20 أبريل 2025 - 20:00

كتب : FilGoal

ترينت أليكساندر أرنولد - ليفربول ضد ليستر سيتي

يرى ترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول أن هدفه ضد ليستر كان أحد أففضل لحظاته بقميص الفريق.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

وفاز ليفربول على ليستر سيتي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب كينج باور بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ترينت أليكساندر أرنولد هدف ليفربول الوحيد.

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وقال أليكساندر أرنولد عبر سكاي سبورتس عقب المباراة: "الجماهير كانت رائعة، لقد دفعونا في كل مباراة وفعلوا ذلك أيضا اليوم".

وواصل "أقل ما تستحقه تلك الجماهير هو رؤيتنا نقدم 100% مما لدينا في الملعب وأن نفوز بالمباريات، هذه الفترة مميزة".

وتابع "لقد كانت تلك أحد أفضل لحظاتي كلاعب بليفربول، لقد سجلت عدة أهداف هنا في هذا الملعب".

وأكمل "نقترب من التتويج بالدوري وهي أول مبارياتي بعد العودة من الإصابة لذلك كانت مباراة مهمة لي".

وأضاف "أنا متأكد أن هذا كان هدفي الأول بالقدم اليسرى، لقد استغرق الأمر عدة سنوات وربما هو نوع الأهداف الذي كنت أفتقده ولكنني احتفظت به للوقت المناسب".

وأتم "نحن على بعد فوز وحيد للتتويج باللقب وفعل ذلك الأمر أمام تلك الجاهير هو أمر مميز جدا".

وبهذا الفوز يقترب ليفربول أكثر من حسم لقب الدوري الإنجليزي ووصل للنقطة 79.

فوز أرسنال على إبسويتش تاون في الجولة ذاتها أجل حسم ليفربول البطولة.

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