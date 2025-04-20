الكونفدرالية - سيمبا يهزم ستيلنبوش بهدف في ذهاب نصف النهائي

الأحد، 20 أبريل 2025 - 19:04

كتب : FilGoal

سيمبا ضد المصري

تغلب سيمبا التنزاني على ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل جان شارل أهوا الهدف الوحيد في الدقيقة 45+2.

بذلك يحافظ سيمبا على نظافة شباكه في تنزانيا، قبل خوض لقاء العودة يوم الأحد 27 أبريل.

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على الجانب الآخر يلتقي شباب قسنطينة الجزائري مع نهضة بركان المغربي.

وكان سيمبا قد تأهل إلى نصف النهائي على حساب المصري بركلات الترجيح.

وفاز المصري ذهابا 2-0، بينما فاز سيمبا بنفس النتيجة في تنزانيا.

أما ستيلينبوش فقد تأهل على حساب الزمالك بالفوز 1-0 في مجموع المباراتين.

وتعادل الفريقان سلبيا في جنوب إفريقيا، قبل أن يفجر ستيلنبوش المفاجأة ويهزم الزمالك في القاهرة.

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