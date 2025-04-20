الكونفدرالية - سيمبا يهزم ستيلنبوش بهدف في ذهاب نصف النهائي
الأحد، 20 أبريل 2025 - 19:04
كتب : FilGoal
تغلب سيمبا التنزاني على ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
سجل جان شارل أهوا الهدف الوحيد في الدقيقة 45+2.
بذلك يحافظ سيمبا على نظافة شباكه في تنزانيا، قبل خوض لقاء العودة يوم الأحد 27 أبريل.
على الجانب الآخر يلتقي شباب قسنطينة الجزائري مع نهضة بركان المغربي.
وكان سيمبا قد تأهل إلى نصف النهائي على حساب المصري بركلات الترجيح.
وفاز المصري ذهابا 2-0، بينما فاز سيمبا بنفس النتيجة في تنزانيا.
أما ستيلينبوش فقد تأهل على حساب الزمالك بالفوز 1-0 في مجموع المباراتين.
وتعادل الفريقان سلبيا في جنوب إفريقيا، قبل أن يفجر ستيلنبوش المفاجأة ويهزم الزمالك في القاهرة.
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