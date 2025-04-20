أرتيتا يكشف مستجدات إصابة ساكا

الأحد، 20 أبريل 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن مستجدات إصابة لاعبه بوكايو ساكا.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

وفاز أرسنال على إبسويتش تاون بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا عبر سكاي سبورتس: "لم أشاهد التدخل ضد ساكا لأنه كان سريعا ولكن أعتقد أن الحكم اتخذ القرارالصحيح، هو يشعر ببعض الألم ولكن لحسن الحظ لا يبدو الأمر صعبا".

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وواصل "سعيد جدا بالأداء، لقد قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا في أول 35 دقيقة وبعد الطرد اختلف سياق المباراة تماما".

وأكمل "تروسارد جاهز ليلعب في عدة مراكز، الفريق أظهر تأقلما وهذا ما كنا نحتاجه".

وتابع "التدوير؟ يجب أن نضع 11 لاعبا في الملعب ونجري 5 أو 7 تبديلات.

وأضاف "كان من الغريب رؤية ميكيل مورينو في وسط الملعب ولكنه كان رائعا".

وأتم "من الرائع أن يقدم مارتينيلي ذلك الأداء حاليا لقد أظهر حدة كبيرة وتواجد بأماكن خطيرة وكان من الجيد رؤيته".

وخرج ساكا مصابا في الشوط الثاني متأثرا بتدخل عنيف من ليف ديفيز لاعب إبسويتش الذي تحصل على بطاقة حمراء.

بوكايو ساكا ميكيل أرتيتا أرسنال
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