نقل مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي إلى ملعب المقاولون.. وتعديل توقيت مواجهتين

الأحد، 20 أبريل 2025 - 17:36

كتب : محمد عبد العظيم

سيراميكا كليوباترا

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم نقل مباراة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه البنك الأهلي إلى ملعب المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية من الدوري المصري يوم الخميس الموافق 1 مايو المقبل.

وتم اختيار ملعب المقاولون العرب لاستضافة المباراة بدلا من هيئة قناة السويس لاختياره ضمن الملاعب المستضيفة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

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وعلى الجانب الآخر، قررت الرابطة تعديل توقيت مباراة الإسماعيلي ضد خصمه طلائع الجيش في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر للساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل.

وأيضا تعديل انطلاق لقاء مودرن سبورت ضد غريمه البنك الأهلي للساعة السابعة ونصف مساء يوم الأربعاء القادم.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه طلائع الجيش على ملعب الإسماعيلية، بينما تقام مباراة مودرن سبورت ضد البنك الأهلي على استاد السلام.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

الإسماعيلي كأس عاصمة مصر الدوري المصري البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا
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