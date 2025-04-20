في الوقت القاتل.. تشيلسي يقلب الطاولة أمام فولام ويحقق فوزا مثيرا

ليفربول يفوز على ليستر ويقترب أكثر من حسم لقب الدوري

ماريسكا: قلب النتيجة أمام فولام ليس سهلا.. ولهذا السبب استبعدت نكونكو

أرسنال يستعيد الانتصارات بثلاثية على إبسويتش ويرسله على بعد خطوة من الهبوط