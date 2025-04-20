أرسنال يستعيد الانتصارات بثلاثية على إبسويتش ويرسله على بعد خطوة من الهبوط

الأحد، 20 أبريل 2025 - 17:16

كتب : FilGoal

أرسنال ضد إبسويتش

حقق أرسنال الفوز على إبسويتش تاون بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية أرسنال في المباراة كل من لياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي وإيثان نوانيري.

وعاد أرسنال للفوز بعد غياب لمدة جولتين تعادل فيهما مع برينتفورد وإيفرتون.

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الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 66 في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة والذي سيلعب بعد قليل ضد ليستر سيتي.

بينما توقف إبسويتش عند النقطة 21 في المركز 18 المؤدي للهبوط بفارق 15 نقطة عن وست هام صاحب المركز 17.

وأصبح إبسويتش على بعد نقطة واحدة من الهبوط بشكل رسمي لدوري الدرجة الثانية.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثلاثي هجومي مكون من بوكايو ساكا ومارتينيلي وتروسارد.

ولعب سام مرسي المباراة بشكل أساسي ضمن صفوف إبسيويتش.

أحداث المباراة

تقدم أرسنال بالهدف الأول بعد 14 دقيقة على بداية المباراة عن طريق تروسارد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 28 بعد عمل جماعي رائع انتهى بتمريرة من ميكيل مورينو بالكعب أمام المرمى.

وشهدت الدقيقة 32 طرد ليف ديفيز بعد تدخل عنيف على بوكايو ساكا لاعب أرسنال.

وأكمل ساكا المباراة حتى استبدل في الدقيقة 57 ووضع ضمادة على كاحله عقب الخروج حل نوانيري بدلا منه.

وأضاف تروسارد الهدف الثالث في الدقيقة 69 بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من ديكلان رايس.

وأنهى نوانيري رباعية أرسنال في الدقيقة 88 بتسديدة غيرت اتجاهها من المدافع وسكنت الشباك.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس يوم الأربعاء 23 أبريل، بينما يلتقي إبسويتش مع نيوكاسل.

أرسنال إبسويتش الدوري الإنجليزي الممتاز
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