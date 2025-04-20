تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي ضد أنجيه بعد تعافيه من الإصابة

عاد محمد عبد المنعم لقيادة دفاع نيس بعد غيابه عن مباراة ستراسبورج الأخيرة، وذلك أمام أنجيه يوم الأحد.

ويحل أنجيه ضيفا على نيس ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي في الخامسة والربع من مساء الأحد.

وتسببت الإصابة في غياب عبد المنعم عن مباراة ستراسبورج الأخيرة، قبل أن يعود لقائمة فريقه ويدخل التشكيل الأساسي.

وبدأ عبد المنعم أساسيا لأول مرة مع نيس منذ فبراير الماضي، في مباراة نانت قبل الماضية، لكن الإصابة حرمته من لقاء ستراسبورج.

وفور تعافيه من الإصابة دخل عبد المنعم التشكيل الأساسي لفريقه.

وجاء تشكيل نيس

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: علي عبدي– محمد عبد المنعم – يوسف ندايشيمي

الوسط: ميلفن بارد – هشام بوداوي – بابلو روساريو - جوناتان كلوس

الهجوم: جيريمي بوجا – بدر الدين بوعناني – جايتان لابورد

ويحتل نيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة.

فيما يحتل أنجيه المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.