دي بروين: فوجئت بعدم مفاوضات مانشستر سيتي لتجديد تعاقدي

اعترف كيفن دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي بإندهاشه من قرار النادي بعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي هذا الموسم.

وانتصر سيتي على مضيفه إيفرتون بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي في ظل سعيه لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن دي بروين رحيله من مانشستر سيتي عقب نهاية عقده في صيف 2025.

وقال كيفن دي بروين في تصريحات صحفية: "لم أتلق أي عرض من طوال الموسم من مانشستر سيتي، لقد اتخذوا القرار، بالطبع فوجئت قليلا لكن عليّ تقبل الأمر".

وتابع "أعتقد أنني مازلت قادرا على الأداء بنفس المستوى لكنني أفهم أن على الأندية اتخاذ القرارات".

وأعاد هذا الفوز مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 58 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

وارتبط اسم دي بروين بالانتقال إلى الدوري الأمريكي في ظل اهتمام إنتر ميامي وشيكاغو فاير.

قبل أيام، ذكرت جريدة ميرور أن دي بروين قد ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي عقب نهاية عقده مع الفريق السماوي.

وأوضح التقرير أن هناك اهتمام من أندية أمريكية وسعودية بضم النجم البلجيكي الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن ديفيد بيكام مالك إنتر ميامي قد يغري دي بروين بالانضمام للفريق الذي يضم العديد من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي.

ولفت التقرير إلى أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي هو الوجهة الأكثر ترجيحا لدي بروين وعائلته، فهم ينجذبون إلى فكرة الانتقال والاستقرار في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ولعب دي بروين خلال مسيرته مع أندية جينك البلجيكي وتشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن وفولفسبورج الألمانيين، قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.

وتوج البلجيكي مع مانشستر سيتي بـ 6 بطولات للدوري الإنجليزي، وبطولتين بكأس إنجلترا, و5 بطولات لكأس الرابطة، و3 ألقاب للدرع الخبرية.

كما قاد مانشستر سيتي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.