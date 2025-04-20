تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام ليستر.. وعودة ألكسندر أرنولد

يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول خلال مواجهة ليستر سيتي المرتقبة.

ويلعب ليفربول أمام ليستر بعد قليل ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وعاد ترينت ألكسندر أرنولد لقائمة الفريق بعد غيابه لأكثر من شهر بسبب الإصابة، لكنه يجلس على مقاعد البدلاء.

كما يجلس أندي روبرتسون على مقاعد البدلاء ويلعب كوستاس تسيميكاس في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة.

فيما يتواجد ليستر في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة، وسيهبط رسميا في حالة خسارته أمام الريدز.