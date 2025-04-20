موكوينا: مواجهة يوفنتوس فرصة لعكس موهبة وشغف الكرة الإفريقية

يرى رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد أن مواجهة فرق بحجم يوفنتوس فرصة رائعة.

ويستعد الوداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

ويقع الوداد المغربي في مجموعة نارية رفقة أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي والعين الإماراتي.

وقال رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد عبر توتو ميركاتو: "اللعب ضد يوفنتوس فرصة رائعة لاختبار أنفسنا أمام أحد أندية كبار أوروبا".

وتابع "رغم الفوارق الكبرى بين الأندية الإفريقية والأوروبية إلا أن تلك المواجهات تفيد الفريق وتطوره".

وأضاف موكوينا "أتمنى أن نعكس الموهبة والشغف المعروفين بتوفرهم في إفريقيا خلال المواجهة".

واختتم موكوينا تصريحاته "يظل جوزيه مورينيو مثلي الأعلى رغم عشقي لابتكار وتطوير جوارديولا للاعبين".

ويستهل الوداد مشواره بمواجهة مانشستر سيتي يوم 18 يونيو قبل أن يواجه يوفنتوس ثم مانشستر سيتي.