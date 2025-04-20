انتهت الدوري الإنجليزي - إبسويتش (0)-(4) أرسنال

الأحد، 20 أبريل 2025 - 14:54

كتب : FilGoal

أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد إبسويتش تاون في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق88. جووول رابع لأرسنال عن طريق نوانيري بتسديدة غيرت اتجاهها من المدافع.

ق69. جووووول ثالث لأرسنال عن طريق تروسارد بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ديكلان رايس.

ق60. خروج ساكا ودخول نوانيري بدلا منه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 بوكايو ساكا يهدر فرصة الهدف الثالث

ق32. بطاقة حمراء لليف ديفيز لاعب إبسويتش بعد تدخل قوي على بوكايو ساكا.

ق28. جوووول الثاني لأرسنال عن طريق مارتينيلي بعد عمل جماعي رائع.

ق14. جووووول أول لأرسنال عن طريق لياندرو تروسارد بتسيدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أرسنال إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي الممتاز
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