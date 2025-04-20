جوارديولا: مصير التأهل لدوري الأبطال بأيدينا

الأحد، 20 أبريل 2025 - 14:25

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوارديولا

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن فريقه تخطى عقبة صعبة نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالفوز على إيفرتون.

وانتصر سيتي على مضيفه إيفرتون بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي في ظل سعيه لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان علينا أن نتحلى بالذكاء أمام فريق إيفرتون الصعب".

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وأضاف الإسباني "مع تبقي 5 أو 6 مباريات، الفوز هنا في جوديسون بارك في الوقت الحالي، أمر بالغ الأهمية".

وتابع "سنرى ما سيحدث لمنافسينا على التأهل لدوري الأبطال، نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وتشيلسي ونوتنجهام فورست، مصيرنا الآن بأيدينا".

وأكمل "سنلعب مباراة هامة في نصف نهائي الكأس ضد أستون فيلا يوم الثلاثاء، ثم نستكمل مشوار الدوري، ونأمل أن نحقق النجاح بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وأعاد هذا الفوز مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم.

وبدأ مانشستر سيتي في تحقيق هذا الفوز القاتل في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب الشاب أوريلي بعدما دخل المباراة كبديل.

وجاء الهدف الأول بعد عرضية أرضية من ناحية اليمين بقدم ماتيوس نونيز قابلها الشاب بتسديدة في الشباك.

بينما سجل ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة +92 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 58 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

وشارك عمر مرموش نجم منتخب مصر في المباراة بالكامل وكاد يسجل هدفا في الدقيقة 82 بعدما كان في مواجهة المرمى لكن الدفاع تدخل معه وأبعد الكرة.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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