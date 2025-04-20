تشكيل أرسنال - ميكيل ميرينو أساسي بالوسط.. وتروسارد يقود الهجوم ضد إبسيتش

الأحد، 20 أبريل 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إبسويتش تاون.

ويلتقي أرسنال مع إبسويتش تاون على ملعب الأخير بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد ميكيل ميرينو في وسط الملعب معوضا غياب توماس بارتي الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جاكوب كيفيور - أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - ميكيل ميرينو.

الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.

بينما يلعب سام مرسي في التشكيل الأساسي لإبسويتش بجانب جينس كاجوستي في وسط الملعب.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، بينما يحتل إبسويتش المركز 18 برصيد 21 نقطة.

أرسنال إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي الممتاز
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