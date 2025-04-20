مدرب صنداونز: في القاهرة يهتفون من الدقيقة الأولى للأخيرة.. ويجب أن يمتلأ ملعبنا مثلهم

الأحد، 20 أبريل 2025 - 12:34

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز - جراديشار

انتقد ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق صنداونز، غياب الدعم الجماهيري خلال مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي بدون أهداف ضمن منافسات نصف النهائي، وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وأشاد كاردوزو بالدعم الجماهيري في استاد القاهرة والهتاف الجماهيري من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، عكس ما حدث على ملعب صنداونز.

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وكان كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي في نهائي النسخة الماضية أمام الأهلي.

وقال ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق صنداونز في تصريحات صحفية: "عندما تلعب نصف نهائي دوري الأبطال، يجب أن يكون الملعب ممتلئا بالجماهير لكي يشجعوننا ويمنحوننا طاقة إضافية بنسبة 20% تجعلنا في المقدمة".

وأوضح "من الصعب جدا لعب مثل تلك المباريات، إذ يلعب أفضل اللاعبين في إفريقيا هذه المباراة، البعض يسألني ما الفرق بين فرق شمال وجنوب إفريقيا، وأرى أن الحضور الجماهيري منها".

وكشف كاردوزو "في القاهرة سيكون هناك ملعب يتسع لـ 90 ألف يهتفون من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة، يجب أن يكون ملعبنا أيضا ممتلئا بالجماهير".

وشدد "يجب أن تتواجد الجماهير بكثافة ليس فقط مع صنداونز ولكن أورلاندو وستيلينبوش، لكن لم نفعل ذلك".

وتابع "أؤمن أننا سنتعامل بشكل جيد مع الطاقة التي ستخرج من الجماهير في القاهرة، لكن أتمنى أن يحضر جمهورنا بأعداد كبيرة في المباريات المقبلة".

واختتم تصريحاته "التغلب على هذا النوع من الفرق يتطلب مشاركة من الجميع، اللاعبون والجهاز الفني والجماهير".

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز ضمن منافسات إياب نصف النهائي في تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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