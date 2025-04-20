هدية من سام مرسي قد تتوج صلاح بلقب الدوري مبكرا

الأحد، 20 أبريل 2025 - 12:31

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بتتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

قد يشهد اليوم 20 أبريل تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي قبل 5 جولات من النهاية.

ويحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي في الخامسة والنصف.

فيما يحل ملاحقه أرسنال ضيفا على إبسويتش في الثالثة من عصر الأحد.

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وفي حالة خسارة أرسنال، سيحتاج ليفربول للفوز على ليستر سيتي، من أجل حسم اللقب رسميا.

لماذا؟

لو خسر أرسنال سيتجمد رصيده عند 63 نقطة وأمامه 5 مباريات تساوي 15 نقطة، أي أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو 78 نقطة في حالة الفوز بكل مبارياته المتبقية.

فيما يصل لليفربول للنقطة 79 لو حقق الفوز على ليستر، ليتوج باللقب رسميا.

وفي حالة فوز أرسنال على إبسويتش وانتصار ليفربول على ليستر، سيتأجل الحسم للجولة المقبلة.

ولكن قد يتوج ليفربول قبل أن يواجه توتنام الأحد المقبل، وذلك في حالة خسارة المدفعجية من كريستال بالاس الأربعاء في مباراة الجولة 34 التي يلعبها النسور مبكرا بسبب ظهورهم في نصف نهائي كأس إنجلترا السبت المقبل ضد أستون فيلا.

أما في حالة فوز أرسنال على كريستال بالاس، وقتها سيكون فوز ليفربول على توتنام في أنفيلد كافيا للتتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج أرسنال في المباريات المتقبية.

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2024-2025 يوم 25 مايو المقبل.

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