3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام ليستر

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ليستر سيتي يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ولو سجل صلاح هدفا أمام ليستر سيتي سيصبح اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يسجل في 6 مباريات منفصلة ضد الفرق الصاعدة حديثا للمسابقة.

فقد هز صلاح شباك إبسويتش تاون وساوثامبتون وليستر سيتي في المباريات الـ5 التي لعبها ضدهم هذا الموسم، وتتبقى المباراة الأخيرة ضد ليستر يوم الأحد.

وأسهم صلاح في تسجيل 45 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (27 هدفًا، 18 تمريرة حاسمة)، وهو رقم قياسي لموسم من 38 جولة.

ويسعى النجم المصري الآن لتحطيم الرقم القياسي للمواسم التي لعبت من 42 جولة، الذي حققه أندي كول في موسم 1993-1994 وآلان شيرار في موسم 1994-1995 (كلاهما 34 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة بمجموع 47 هدفا).

ويحتاج صلاح إلى صناعة هدفين لمعادلة الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد.

فقد صنع 18 هدفا إلى الآن، ولا يتفوق عليه في هذا العدد سوى تييري هنري في 2002-2003 وكيفن دي بروين في 2019-2020، وكلاهما بـ 20 تمريرة حاسمة، وميسوت أوزيل بـ19 تمريرة حاسمة في موسم 2015-2016.

وعلما بأنه صنع 3 أهداف في زيارته الأخيرة لملعب كينج باور.

وأسهم صلاح بـ8 أهداف في 12 مباراة بالدوري ضد ليستر (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة).

سيكون هدف صلاح القادم بقدمه اليسرى رقم 200 له مع ليفربول في جميع المسابقات. وقد سجل تسعة أهداف برأسه و35 هدفًا بقدمه اليمنى حتى الآن.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 23.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 395 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.