بعد التعادل السلبي مع صنداونز.. بعثة الأهلي تصل القاهرة
الأحد، 20 أبريل 2025 - 11:24
كتب : FilGoal
وصلت بعثة الأهلي صباح اليوم الأحد إلى القاهرة عقب نهاية رحلة الفريق في جنوب إفريقيا.
وتعادل الأهلي سلبيا مع صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل حسم بطاقة التأهل للنهائي.
وكانت بعثة الأهلي قد غادرت جنوب إفريقيا مساء أمس السبت عقب نهاية المباراة.
ويسعى الأهلي لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى المباراة النهائية للمرة السادسة على التوالي.
ويستضيف الأهلي فريق صنداونز على استاد القاهرة مساء الجمعة المقبل في مباراة الإياب.
ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر بعد تعديل التوقيت الصيفي.
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