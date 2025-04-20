منتخب غانا يصل القاهرة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للشباب

الأحد، 20 أبريل 2025 - 11:04

كتب : محمد جمال

تتويج منتخب السنغال بـ أمم إفريقيا للشباب

وصلت بعثة المنتخب الغاني للشباب إلى مطار القاهرة يوم الأحد من أجل المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للشباب.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة ما بين 27 أبريل الجاري و18 مايو القادم بمشاركة 13 منتخباً.

منتخب النجوم السمراء يشارك في النهائيات للمرة الـ13 منذ تحولها للنظام الحالي عام 1991 بعد أن أنهى تصفيات منطقة غرب إفريقيا في المركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره النيجيري 2-1 في المباراة النهائية.

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منتخب غانا للشباب حقق اللقب 4 مرات من قبل، في 1993 و1999 و2009 و2021.

فريق المدرب ريزموند أوفي يلعب في المجموعة الثالثة ويبدأ مشواره في البطولة أمام نظيره من الكونغو الديمقراطية في الثاني من مايو على ملعب السويس الجديد.

ثم يواجه منتخب السنغال حامل اللقب على نفس الملعب في الخامس من نفس الشهر.

وبعدها بثلاثة أيام يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب ‘فريقيا الوسطى على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

غانا أمم إفريقيا للشباب
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