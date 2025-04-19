ذا أثلتيك: من المتوقع رحيل أنشيلوتي بنهاية الموسم الجاري

يبدو أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد يعيش أيامه الأخيرة في تدريبه للفريق.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن رحيل المدرب الإيطالي بنهاية الموسم الجاري أصبح متوقعا ومنتخب البرازيل هو الوجهة المفضلة له.

وسبق أن كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن مصير أنشيلوتي بات مرتبطا بمواجهتي برشلونة.

ويواجه ريال مدريد فريق برشلونة في نهائي كأس الملك يوم 26 أبريل بينما مواجهة الدوري ستكون 11 مايو.

ويرتبط أنشيلوتي بتعاقد مع ريال مدريد حتى 2026 لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا جعل استمراره محل شك.

وتحدث أنشيلوتي من قبل عن تدريب البرازيل وقال: "لا أناقش مستقبلي الآن سيتم في ذلك في نهاية الموسم. تركيزي منصب بالكامل على اللقبين المتبقيين".

ويمر ريال مدريد بفترة سيئة تحت قيادة أنشيلوتي خلال الموسم الجاري، إذ خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال بالخسارة ذهابا وإيابا.

ويبتعد أكثر عن برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، إذ يحتل الملكي المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما برشلونة 73 نقطة.

ولعب ريال مدريد مباراة أقل، ومن المقرر أن يواجه منافسه أتلتيك بلباو الأحد المقبل في الجولة 32 من الدوري الإسباني.