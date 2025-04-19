دوري أبطال إفريقيا - قيادة جابونية.. كاف يعلن حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

السبت، 19 أبريل 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في إياب الدور تصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في التاسعة من مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وتعادل بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف أمام أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

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وجاء طاقم الحكام كالتالي:

الجابوني باتريس مبيامي - حكم الساحة

الكاميروني ألفيس نويبي - المساعد الأول

الجابوني بوريس ديستوجا - المساعد الثاني

التنزاني أحمد علي - الحكم الرابع

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

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