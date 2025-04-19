مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو

أكد نادي بيراميدز أن ثنائي الفريق رمضان صبحي وفيستون ماييلي لم يتعرض للطرد عقب مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم يتم طرد رمضان صبحي أو فيستون ماييلي عقب مباراة أورلاندو".

وأضاف "الثنائي حصل على إنذار فقط وهذا ما تم تسجيله في تقرير الحكم".

وتعادل بيراميدز مع منافسه أورلاندو بايرتس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت المباراة على ملعب سوكر سيتي في جنوب إفريقيا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من بيراميدز الذي سجل هدفين عن طريق فيستون ماييلي وصديق أوجولا لكن لم يحتسبا.

ويلعب بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري في مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس HD6.