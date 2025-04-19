دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو والقناة الناقلة

يلعب بيراميدز ضد منافسه أورلاندو بايرتس في إياب نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل بيراميدز مع منافسه أورلاندو بايرتس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

يلعب بيراميدز ضد أورلاندو بايرتس يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس HD6.