يوريتشيتش: فخور بصناعة الفرص الكثيرة ضد أورلاندو

السبت، 19 أبريل 2025 - 20:23

كتب : FilGoal

كرونسلاف يوريتشيتش - بيراميدز ضد الأهلي

أشاد كرونوسلاف يوريتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز كثيرا بكثافة صناعة الفرص من قبل فريقه ضد أورلاندو بايرتس.

وتعادل بيراميدز مع منافسه أورلاندو بايرتس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب الكرواتي لـ بي إن سبورتس: "فخور بالفريق ولعبنا بطريقة جيدة وسجلنا هدفين ولم يحتسبهما الحكم".

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وأضاف "أداء الحكم؟ أحب إفريقيا ولكن ليس بهذه الطريقة".

وأتم "فخور بصناعة الفرص الكثيرة، هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان نسجل والآخر لا، لكن كمدرب أكثر ما يهمني هو صناعة الفرص بكثافة".

وأقيمت المباراة على ملعب سوكر سيتي في جنوب إفريقيا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من بيراميدز الذي سجل هدفين عن طريق فيستون ماييلي وصديق أوجولا لكن لم يحتسبا.

ويعتبر أورلاندو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن في البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الجمعة المقبل 25 من الشهر الجاري.

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