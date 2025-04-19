إلغاء هدفين في مباراة مثيرة.. بيراميدز يتعادل مع أورلاندو سلبيا

تعادل بيراميدز مع منافسه أورلاندو بايرتس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت المباراة على ملعب سوكر سيتي في جنوب إفريقيا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من بيراميدز الذي سجل هدفين عن طريق فيستون ماييلي وصديق أوجولا لكن لم يحتسبا.

ويعتبر أورلاندو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن في البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الجمعة المقبل 25 من الشهر الجاري.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل متوازن بين الفريقين دون خطورة على أي مرمى.

وسدد بلاتي توريه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن ذهبت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 45 سجل ماييلي هدفا بعدما مرر مدافع أورلاندو الكرة برأسه إلى حارسه لكن ذهبت إلى ماييلي وسجل الهدف.

وعاد الحكم إلى الفيديو لمراجعة الهدف وقرر عدم احتسابه لداعي التسلل على ماييلي.

وأهدر مصطفى فتحي انفرادا تاما بحارس المرمى في الدقيقة 59، لكن عاد مدافع أورلاندو بسرعة كبيرة مع فتحي وتمكن من منع تسديدته من الذهاب للمرمى وخرج إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 61 أضاع ماييلي فرصة خطيرة للغاية بعد رأسية خارج المرمى عقب عرضية من الشيبي.

وأحرز صديق أوجولا هدفا في الدقيقة 85 بعد رأسية من وليد الكرتي التي ارتطمت في أوجولا.

وراجع الحكم الهدف وقرر عدم احتسابه لارتطام الكرة في يد أوجولا.

وبهذه النتيجة انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.