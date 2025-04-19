تقرير: الهلال السعودي يكثف محاولاته للتعاقد مع إنزاجي وباريلا

السبت، 19 أبريل 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

إنزاجي - باريلا - إنتر ميلان

يكثف نادي الهلال السعودي محاولاته بشأن التعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر، ولاعبه نيكولو باريلا.

ويستعد الهلال للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن الهلال لم يوقف محاولاته مع باريلا لاعب إنتر رغم رفضه عرضا سابقا.

أخبار متعلقة:
بمشاركة محمد شريف.. الهلال يقسو على الخليج بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة صحيفة الجزيرة: اجتماع بين رئيس الهلال ووكيل إنزاجي في ميلانو صحيفة الرياضية: مهاجم الهلال يغيب لمدة 10 أيام بسبب الإصابة في العضلة الخلفية إنزاجي: مفاوضات الهلال؟ سأتحدث عن ذلك عقب نهاية الموسم

واوضحت الصحيفة ذاتها أن النادي السعودي يرغب في التعاقد مع باريلا ومدربه سيميوني إنزاجي لقيادته في مونديال الأندية.

ورفض باريلا عرضا خياليا من الهلال بقيمة 35 مليون سنويا مفضلا البقاء في القارة الأوروبية.

ورغم رفض باريلا إلا أن الهلال يواصل محاولاته عن طريق رئيسه فهد بن نافل المتواجد في مدينة ميلانو الإيطالية للتفاوض المباشر مع إنزاجي وباريلا.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن الهلال مستعد لتقديم عرض مالي ضخم للمدرب إنزاجي، يصل إلى 20 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.

ويسعى الهلال للتعاقد مع إنزاجي لتعويض الرحيل المحتمل للبرتغالي جيسوس الذي ارتبط بتدريب منتخب البرازيل مؤخرا.

يذكر أن إنزاجي قاد إنتر ميلان للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه برضلونة في مواجهة مرتقبة.

الهلال السعودي سيموني إنزاجي نيكولا باريلا
نرشح لكم
الدوري السعودي - مدرب القادسية: هزمنا النصر بعدما حرمنا رونالدو من المساحات بيولي: الهزيمة لم تكن في الحسبان.. والقادسية استحق الفوز تقرير يكشف سبب تغيير الحكم الرابع في مباراة الفتح ضد الاتحاد الدوري السعودي – القادسية يُسقط النصر.. والأهلي يكتسح بخماسية بمشاركة متأخرة لـ طارق حامد.. ضمك ينتصر على الخلود بثلاثية الركلات الثابتة الدوري السعودي - بلان: نستحق الخسارة أمام الفتح جوميز: استحقينا الفوز على متصدر الدوري.. والنتائج قد لا تنصفك في البدايات جوميز يقود الفتح لإسقاط الاتحاد ويشعل صراع الصدارة في الدوري السعودي
أخر الأخبار
منتخب مصر للشباب يتعادل مع الجونة استعدادا لكأس أمم إفريقيا 19 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - قيادة جابونية.. كاف يعلن حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
مكتوميناي يواصل التألق ويقود نابولي للفوز على مونزا 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب صنداونز: طريقة الأهلي استثنائية.. وهذا ما يجب أن نفعله ساعة | الكرة المصرية
خبر حزين لـ برشلونة.. آس: الكشف عن مدة غياب ليفاندوفسكي ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو والقناة الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب أورلاندو: استحوذنا على الكرة دون استغلال الفرص ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح