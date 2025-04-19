تقرير: الهلال السعودي يكثف محاولاته للتعاقد مع إنزاجي وباريلا

يكثف نادي الهلال السعودي محاولاته بشأن التعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر، ولاعبه نيكولو باريلا.

ويستعد الهلال للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن الهلال لم يوقف محاولاته مع باريلا لاعب إنتر رغم رفضه عرضا سابقا.

واوضحت الصحيفة ذاتها أن النادي السعودي يرغب في التعاقد مع باريلا ومدربه سيميوني إنزاجي لقيادته في مونديال الأندية.

ورفض باريلا عرضا خياليا من الهلال بقيمة 35 مليون سنويا مفضلا البقاء في القارة الأوروبية.

ورغم رفض باريلا إلا أن الهلال يواصل محاولاته عن طريق رئيسه فهد بن نافل المتواجد في مدينة ميلانو الإيطالية للتفاوض المباشر مع إنزاجي وباريلا.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن الهلال مستعد لتقديم عرض مالي ضخم للمدرب إنزاجي، يصل إلى 20 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.

ويسعى الهلال للتعاقد مع إنزاجي لتعويض الرحيل المحتمل للبرتغالي جيسوس الذي ارتبط بتدريب منتخب البرازيل مؤخرا.

يذكر أن إنزاجي قاد إنتر ميلان للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه برضلونة في مواجهة مرتقبة.