الأولى تاريخيا.. المغرب بطلا لكأس إفريقيا تحت 17 عاما بالفوز على مالي بركلات الترجيح

السبت، 19 أبريل 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

منتخب المغرب تحت 17 عاما

نال منتخب المغرب لقب كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز منتخب المغرب على نظيره المالي بركلات الترجيح (4-2) في نهائي المسابقة القارية.

Image

أخبار متعلقة:
رباعي منتخب الناشئين: نرغب في خوض تجربة الاحتراف بعد كأس العالم تحت 17 عاما للمرة الثانية على التوالي.. البرازيل تتوج بلقب أمريكا الجنوبية تحت 17 عاما من أجل بطاقة كأس العالم.. منتخب مصر تحت 17 عاما يواصل تحضيراته لمواجهة أنجولا كأس إفريقيا تحت 17 عاما - موعد مباراة مصر أمام الكاميرون

وعجز المنتخبان عن هز الشباك لينتهي الوقت الأصلي على بالتعادل السلبي ويحتكما لركلات الترجيح.

ومنحت ركلات الترجيح اللقب لمنتخب المغرب بفضل تألق حارس مرماه بولعروش ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن منتخبات المغرب، مالي، تونس، مصر، بوركينا فاسو، جنوب إفريقيا، زامبيا، كوت ديفوار، السنغال وأوغندا قد ضمنت العبور إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما.

وتستصيف قطر منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم للناشئين.

بطولة إفريقيا تحت 17 منتخب المغرب تحت 17 عاما
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - قيادة جابونية.. كاف يعلن حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو مؤتمر مدرب صنداونز: طريقة الأهلي استثنائية.. وهذا ما يجب أن نفعله دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو والقناة الناقلة مدرب أورلاندو: استحوذنا على الكرة دون استغلال الفرص يوريتشيتش: فخور بصناعة الفرص الكثيرة ضد أورلاندو إلغاء هدفين في مباراة مثيرة.. بيراميدز يتعادل مع أورلاندو سلبيا خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الأهلي وصنداونز في إياب نصف نهائي الأبطال
أخر الأخبار
البطولة الأولى.. النني يتوج بكأس الرابطة مع الجزيرة الإماراتي 3 ساعة | المحترفون
هشام نصر: هذه حقيقة حصول الزمالك على 600 مليون.. وزيزو يريد ضعف عقده 3 ساعة | الدوري المصري
أحمد سالم: على زيزو الالتزام بعقده مع الزمالك.. وهذه حقيقة المفاوضات مع محمد شريف 4 ساعة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: من المتوقع رحيل أنشيلوتي بنهاية الموسم الجاري 4 ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر للشباب يتعادل مع الجونة وديا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 5 ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - قيادة جابونية.. كاف يعلن حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو 5 ساعة | الكرة الإفريقية
مكتوميناي يواصل التألق ويقود نابولي للفوز على مونزا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو 6 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح