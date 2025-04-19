الأولى تاريخيا.. المغرب بطلا لكأس إفريقيا تحت 17 عاما بالفوز على مالي بركلات الترجيح
السبت، 19 أبريل 2025 - 19:21
كتب : FilGoal
نال منتخب المغرب لقب كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما للمرة الأولى في تاريخه.
وفاز منتخب المغرب على نظيره المالي بركلات الترجيح (4-2) في نهائي المسابقة القارية.
وعجز المنتخبان عن هز الشباك لينتهي الوقت الأصلي على بالتعادل السلبي ويحتكما لركلات الترجيح.
ومنحت ركلات الترجيح اللقب لمنتخب المغرب بفضل تألق حارس مرماه بولعروش ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.
يذكر أن منتخبات المغرب، مالي، تونس، مصر، بوركينا فاسو، جنوب إفريقيا، زامبيا، كوت ديفوار، السنغال وأوغندا قد ضمنت العبور إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما.
وتستصيف قطر منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم للناشئين.
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