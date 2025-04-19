مؤتمر كولر: الأهلي كان الأخطر.. والاستحواذ ليس مهما في هذه الحالة

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اعتقاده أن الأهلي كان أكثر خطورة في تعادله مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة قوية أمام منافس قوي، وكانت لدينا العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء".

وأضاف "لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب. نعلم جيدا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية وما زال هناك شوط آخر في القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي".

وأوضح "الاستحواذ على الكرة ليس مهما دون الاستفادة منه. أتتنا فرص عديدة وأتت واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة. قدمنا أداء منظما للغاية".

وأكمل "ندرك خطورة المنافس، والفريق سيستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صنداونز من تسجيل الأهداف".

واختتم "اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء".

وتعادل الأهلي خارج ملعبه سلبيا مع صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل 2025 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. وذلك بعد تعديل التوقيت في مصر للتوقيت الصيفي بتقديم التوقيت ساعة واحدة مع بداية يوم الجمعة 25 أبريل، لتقام 7 مساء بدلا من 6 مساء.