مؤتمر كولر: الأهلي كان الأخطر.. والاستحواذ ليس مهما في هذه الحالة

السبت، 19 أبريل 2025 - 18:08

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر - المدير الفني فريق الأهلي - مؤتمر صحفي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اعتقاده أن الأهلي كان أكثر خطورة في تعادله مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة قوية أمام منافس قوي، وكانت لدينا العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء".

وأضاف "لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب. نعلم جيدا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية وما زال هناك شوط آخر في القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي".

أخبار متعلقة:
يحدث لأول مرة.. الأهلي يعود من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي أمام صنداونز دوري أبطال إفريقيا – بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة الأهلي ضد صنداونز والقناة الناقلة

وأوضح "الاستحواذ على الكرة ليس مهما دون الاستفادة منه. أتتنا فرص عديدة وأتت واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة. قدمنا أداء منظما للغاية".

وأكمل "ندرك خطورة المنافس، والفريق سيستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صنداونز من تسجيل الأهداف".

واختتم "اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء".

وتعادل الأهلي خارج ملعبه سلبيا مع صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل 2025 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة. وذلك بعد تعديل التوقيت في مصر للتوقيت الصيفي بتقديم التوقيت ساعة واحدة مع بداية يوم الجمعة 25 أبريل، لتقام 7 مساء بدلا من 6 مساء.

مارسيل كولر الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
استراحة أبطال إفريقيا - أورلاندو (0)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام أورلاندو.. ورمضان وأوباما بديلان دوري أبطال إفريقيا – بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة الأهلي ضد صنداونز والقناة الناقلة يحدث لأول مرة.. الأهلي يعود من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي أمام صنداونز انتهت أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(0) الأهلي.. الحسم في القاهرة تشكيل صنداونز - ثنائي لاتيني يبدأ أمام الأهلي.. وآخر على مقاعد البدلاء تشكيل الأهلي - خماسي دفاعي.. وغياب وسام أبو علي ضد صنداونز محاضرة من كولر قبل التوجه للملعب للقاء صنداونز
أخر الأخبار
هاتريك وريمونتادا.. أولمو ورافينيا يقودان برشلونة لقلب الطاولة على سيلتا فيجو في مباراة مجنونة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
استفاق محليا.. بايرن ميونيخ يضرب هايدنهايم برباعية 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: الأهلي كان الأخطر.. والاستحواذ ليس مهما في هذه الحالة 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
في الوقت القاتل.. مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بمشاركة مرموش ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة أبطال إفريقيا - أورلاندو (0)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم أمام أورلاندو.. ورمضان وأوباما بديلان ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا – بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة الأهلي ضد صنداونز والقناة الناقلة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
يحدث لأول مرة.. الأهلي يعود من جنوب إفريقيا بتعادل سلبي أمام صنداونز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح