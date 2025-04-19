في الوقت القاتل.. مانشستر سيتي يهزم إيفرتون بمشاركة مرموش

السبت، 19 أبريل 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

عمر مرموش

فاز مانشستر سيتي على إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب جوديسون بارك.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق فوزا قاتلا في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب الشاب أوريلي بعدما دخل المباراة كبديل.

وجاء الهدف الأول بعد عرضية أرضية من ناحية اليمين بقدم ماتيوس نونيز قابلها الشاب بتسديدة في الشباك.

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بينما سجل ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة +92 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من جوندوجان.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 58 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 38 في المركز الـ13.

وشارك عمر مرموش نجم منتخب مصر في المباراة بالكامل وكاد يسجل هدفا في الدقيقة 82 بعدما كان في مواجهة المرمى لكن الدفاع تدخل معه وأبعد الكرة.

في مباراة أخرى تعادل وست هام يونايتد مع ساوثامبتون بهدف لمثله، ليرفع رصيده إلى النقطة 36 في المركز الـ16، ووصل ساوثامبتون إلى النقطة 11 في المركز الأخير.

وفاز أيضا برينتفورد على برايتون برباعية مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 46 في المركز الـ11، وتجمد رصيد براتيون عند النقطة 48 في المركز العاشر.

وتعادل أيضا كريستال بالاس مع بورنموث سلبيا، ليصل الأول إلى النقطة 44 في المركز الـ12، والثاني إلى النقطة 49 في المركز الثامن.

مانشستر سيتي عمر مرموش الدوري الإنجليزي
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