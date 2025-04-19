انتهت أبطال إفريقيا - أورلاندو (0)-(0) بيراميدز

السبت، 19 أبريل 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أورلاندو بايرتس ضد بيراميدز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة من هنا

-----------------------------------------

أخبار متعلقة:
الشناوي: هدف بيراميدز واضح وهو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مدرب أورلاندو: بيراميدز هو أصعب منافس لنا.. وإيقافه أمر معقد عقوبات كاف - تغريم بيراميدز والترجي وصنداونز وإجراءات ضخمة ضد أورلاندو والمولودية مؤتمر دودو الجباس: جاهزون لمواجهة أورلاندو.. وطموح بيراميدز بلا حدود

انتهت

ق 87: مراجعة الحكم وإلغاء الهدف للمسة يد على أوجولا.

ق 85: جوووووووووول صديق أوجولا

ق 61: ماييلي يهدر فرصة خطيرة للغاية بعد رأسية خارج المرمى عقب عرضية من الشيبي.

ق 59: مصطفى فتحي يهدر انفرادا تاما بعد لحاق مدافع أورلاندو به قبل أن يسدد الكرة ويحصل على ركنية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+2: الحكم يقرر إلغاء الهدف لداعي التسلل.

ق 45+1: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو لشك في وجود تسلل على ماييلي.

ق 45: جوووووول فيستون ماييلي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 43: تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق بلاتي توريه بعيدة عن المرمى.

مباراة متوازنة بين الفريقين

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز أورلاندو بايرتس دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - قيادة جابونية.. كاف يعلن حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو مؤتمر مدرب صنداونز: طريقة الأهلي استثنائية.. وهذا ما يجب أن نفعله دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو والقناة الناقلة مدرب أورلاندو: استحوذنا على الكرة دون استغلال الفرص يوريتشيتش: فخور بصناعة الفرص الكثيرة ضد أورلاندو إلغاء هدفين في مباراة مثيرة.. بيراميدز يتعادل مع أورلاندو سلبيا خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة الأهلي وصنداونز في إياب نصف نهائي الأبطال
أخر الأخبار
منتخب مصر للشباب يتعادل مع الجونة استعدادا لكأس أمم إفريقيا دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - قيادة جابونية.. كاف يعلن حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
مكتوميناي يواصل التألق ويقود نابولي للفوز على مونزا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز يوضح لـ في الجول حقيقة طرد ثنائي الفريق بعد مباراة أورلاندو 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب صنداونز: طريقة الأهلي استثنائية.. وهذا ما يجب أن نفعله 58 دقيقة | الكرة المصرية
خبر حزين لـ برشلونة.. آس: الكشف عن مدة غياب ليفاندوفسكي ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو والقناة الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب أورلاندو: استحوذنا على الكرة دون استغلال الفرص ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. لقب إفريقيا في ميت عقبة 2 مصدر من لجنة الحكام يوضح لـ في الجول سبب عدم طرد الشيبي ضد الأهلي 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: هذه القرارات الأقرب بعدما بدر من إمام ويورتشيتش 4 وكيل قندوسي: تقرير الطبيب حدد مدة الغياب.. ورسالة اللاعب لـ شيكابالا والملاح