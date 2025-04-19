انتهت أبطال إفريقيا - أورلاندو (0)-(0) بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أورلاندو بايرتس ضد بيراميدز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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انتهت

ق 87: مراجعة الحكم وإلغاء الهدف للمسة يد على أوجولا.

ق 85: جوووووووووول صديق أوجولا

ق 61: ماييلي يهدر فرصة خطيرة للغاية بعد رأسية خارج المرمى عقب عرضية من الشيبي.

ق 59: مصطفى فتحي يهدر انفرادا تاما بعد لحاق مدافع أورلاندو به قبل أن يسدد الكرة ويحصل على ركنية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+2: الحكم يقرر إلغاء الهدف لداعي التسلل.

ق 45+1: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو لشك في وجود تسلل على ماييلي.

ق 45: جوووووول فيستون ماييلي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 43: تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق بلاتي توريه بعيدة عن المرمى.

مباراة متوازنة بين الفريقين

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل