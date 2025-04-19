انتهت أبطال إفريقيا - أورلاندو (0)-(0) بيراميدز
السبت، 19 أبريل 2025 - 17:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أورلاندو بايرتس ضد بيراميدز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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انتهت
ق 87: مراجعة الحكم وإلغاء الهدف للمسة يد على أوجولا.
ق 85: جوووووووووول صديق أوجولا
ق 61: ماييلي يهدر فرصة خطيرة للغاية بعد رأسية خارج المرمى عقب عرضية من الشيبي.
ق 59: مصطفى فتحي يهدر انفرادا تاما بعد لحاق مدافع أورلاندو به قبل أن يسدد الكرة ويحصل على ركنية.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+2: الحكم يقرر إلغاء الهدف لداعي التسلل.
ق 45+1: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو لشك في وجود تسلل على ماييلي.
ق 45: جوووووول فيستون ماييلي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 43: تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق بلاتي توريه بعيدة عن المرمى.
مباراة متوازنة بين الفريقين
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل